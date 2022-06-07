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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:28
В Кмевской области наверное у Украинки есть шанс. Безопасная локация, мегагидроартерия, удаленность от ядра во времена удаленки не критична
Додано: Чет 09 чер, 2022 00:24
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
А цивілізація там є?
Додано: Чет 09 чер, 2022 00:38
Був там в 2013, на Оболонь схоже.
Справжня цивілізація тільки в межах шенгенської зони, інше тільки тимчасові декорації. Шось схоже на цивілізацію та культуру є в Білій Церкві, місто може конкурувати з облцентрами ЗУ. Але й далекувато
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:10
І раніше пригород був не "айс". Зокрема, з позицій витрат грошей на транспорт і час добиратись на роботу. Я написав десятки постів на цю тему))) Дехто недалекий рекламував фонтани і електросамокати((((
Зараз, сподіваюсь, мутрий народ чітко зрозумів, що - краще квартира меньшої площі, проте в Києві. Чим в Прикиєвських Єпенях.
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:37
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Підтримую концептуально.
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