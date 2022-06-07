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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:28

В Кмевской области наверное у Украинки есть шанс. Безопасная локация, мегагидроартерия, удаленность от ядра во времена удаленки не критична
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 00:24

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

fox767676 написав:В Кмевской области наверное у Украинки есть шанс. Безопасная локация, мегагидроартерия, удаленность от ядра во времена удаленки не критична
А цивілізація там є?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 00:38

Був там в 2013, на Оболонь схоже.

Справжня цивілізація тільки в межах шенгенської зони, інше тільки тимчасові декорації. Шось схоже на цивілізацію та культуру є в Білій Церкві, місто може конкурувати з облцентрами ЗУ. Але й далекувато
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:10

  Феодал написав:думаю после 24.02.2022 года все поняли где лучше хатку купить, у сожалению пригородом просто пожертвовали, и многие люди теперь без домов
І раніше пригород був не "айс". Зокрема, з позицій витрат грошей на транспорт і час добиратись на роботу. Я написав десятки постів на цю тему))) Дехто недалекий рекламував фонтани і електросамокати((((

Зараз, сподіваюсь, мутрий народ чітко зрозумів, що - краще квартира меньшої площі, проте в Києві. Чим в Прикиєвських Єпенях.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:37

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:І раніше пригород був не "айс". Зокрема, з позицій витрат грошей на транспорт і час добиратись на роботу. Я написав десятки постів на цю тему))) Дехто недалекий рекламував фонтани і електросамокати((((

Зараз, сподіваюсь, мутрий народ чітко зрозумів, що - краще квартира меньшої площі, проте в Києві. Чим в Прикиєвських Єпенях.


Підтримую концептуально.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:12

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Готов ли я их потратить? Нет!

Наверное потому, что это условный телек, без которого ты проживёшь. Но без стиралки и посудомойки тебе твоя барышня (или жена) выест ложкой мозг. И микроволновки тоже.

Недавно продал стиралку на олх б/у ей 8 лет за 70% первоначальной цены (в гривне), оторвали с руками. В магазинах дорого стало. Стиралка конечно в хозяйстве нужна. Не спорю. Авто которые я монитору за 3 месяца не проданы ни одно. Больше того ищу спецтехнику купить (бортовой грузовик с краном манипулятором) цены в долларах выше чем до войны. Я прозреваю. Ожидаемо, вся эта техника сейчас на войне. Большой кран туда где завалы не всегда подгонишь. И не везде он есть. Особенно где то на периферии.
  Hotab написав:Один нужен точно. Уж в Ирпене то.
в 10-12 метрах от моего авто (осталось в Ирпене) разорвалось два снаряда, половины окон в доме нет, что с машиной отпишусь когда увижу, потому что на фото непонятно. Одно мое помещение коммерция вход завален строймусором от попадания снаряда (сам снаряд попал выше) . Тоже что с ним внутри непонятно. 5куе это только начать приводить все в порядок.

"Дешева рибка - погана юшка!"

Скільки разів я тебе попереджував, що не варто паритись з електросамокатами, шубами, колготками, фонтанами і рекомендував продати квартиру в Ірпені і купити "хрущ" на Софійській Борщагівці???
Ще до війни.
10 разів, не меньше. І що в результаті????

На жаль, в українців, на відміну від євреєв, немає звички прислухатись до порад розумних людей.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:56

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:продати квартиру в Ірпені і купити "хрущ" на Софійській Борщагівці???



Софійська Борщагівга - теж не Київ, не впевнений як там з хрущами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:29

  fox767676 написав:
  Frant написав:продати квартиру в Ірпені і купити "хрущ" на Софійській Борщагівці???



Софійська Борщагівга - теж не Київ, не впевнений як там з хрущами

Якісь общажки там точно є. Десь недалеко Петропавлівська Борщагівка.

І "хрущовок" та двоповерхових післявоєнних бараків з тієї сторони Києва теж вистачає. Недарма зазначена особа люто боролась з ними. Добре, що лише тут, на форумах)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:17

Самый большой выбор среди квартир за 7000 грн в месяц плюс коммунуслуги. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города. Все они с ремонтом и необходимыми для быта техникой и принадлежностями.

https://economics.segodnya.ua/economics ... 24717.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:48

Такі були десь 10+т.грн
Hotab
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