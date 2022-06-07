Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Феодал написав:думаю после 24.02.2022 года все поняли где лучше хатку купить, у сожалению пригородом просто пожертвовали, и многие люди теперь без домов
І раніше пригород був не "айс". Зокрема, з позицій витрат грошей на транспорт і час добиратись на роботу. Я написав десятки постів на цю тему))) Дехто недалекий рекламував фонтани і електросамокати((((
Зараз, сподіваюсь, мутрий народ чітко зрозумів, що - краще квартира меньшої площі, проте в Києві. Чим в Прикиєвських Єпенях.
Frant написав:І раніше пригород був не "айс". Зокрема, з позицій витрат грошей на транспорт і час добиратись на роботу. Я написав десятки постів на цю тему))) Дехто недалекий рекламував фонтани і електросамокати((((
Зараз, сподіваюсь, мутрий народ чітко зрозумів, що - краще квартира меньшої площі, проте в Києві. Чим в Прикиєвських Єпенях.
Наверное потому, что это условный телек, без которого ты проживёшь. Но без стиралки и посудомойки тебе твоя барышня (или жена) выест ложкой мозг. И микроволновки тоже.
Недавно продал стиралку на олх б/у ей 8 лет за 70% первоначальной цены (в гривне), оторвали с руками. В магазинах дорого стало. Стиралка конечно в хозяйстве нужна. Не спорю. Авто которые я монитору за 3 месяца не проданы ни одно. Больше того ищу спецтехнику купить (бортовой грузовик с краном манипулятором) цены в долларах выше чем до войны. Я прозреваю. Ожидаемо, вся эта техника сейчас на войне. Большой кран туда где завалы не всегда подгонишь. И не везде он есть. Особенно где то на периферии.
Hotab написав:Один нужен точно. Уж в Ирпене то.
в 10-12 метрах от моего авто (осталось в Ирпене) разорвалось два снаряда, половины окон в доме нет, что с машиной отпишусь когда увижу, потому что на фото непонятно. Одно мое помещение коммерция вход завален строймусором от попадания снаряда (сам снаряд попал выше) . Тоже что с ним внутри непонятно. 5куе это только начать приводить все в порядок.
"Дешева рибка - погана юшка!"
Скільки разів я тебе попереджував, що не варто паритись з електросамокатами, шубами, колготками, фонтанами і рекомендував продати квартиру в Ірпені і купити "хрущ" на Софійській Борщагівці??? Ще до війни. 10 разів, не меньше. І що в результаті????
На жаль, в українців, на відміну від євреєв, немає звички прислухатись до порад розумних людей.
Самый большой выбор среди квартир за 7000 грн в месяц плюс коммунуслуги. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города. Все они с ремонтом и необходимыми для быта техникой и принадлежностями.