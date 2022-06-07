Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Самый большой выбор среди квартир за 7000 грн в месяц плюс коммунуслуги. Площадь таких квартир также составляет более 32-34 м кв. Многие из этих квартир сдаются ближе к центру города. Все они с ремонтом и необходимыми для быта техникой и принадлежностями.
Це "хотелки". За 7 реально уходять квартири в Євриці в 7 хвилинах до метро. Хоч у рекламі реальні варіанти (агентськи заманухи відкидаєм), стоять по 8-10 тис. Вот приклад. Реальна хазяйська квартира висить вже 1,5 місяці. Починали з 8. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdae ... OEMhp.html А тут Ірпень за 7. Реально, щоб її (Ірпень за 7) здати, потрібно зараз ставити 4-5 на мою думку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 11 чер, 2022 10:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: есть нюанс порог ниже которого падать нет смысла, "па 5" предложения тоже есть для тех кому 7 дорого. Но что то нормальное па 5 не предлагают. Хотя по вашей логике должны ручки арендатору даже за 5к целовать. Тот случай когда реальность не соответствует вашим предложениям о ней. Ещё не вернулись из Польши 1500 семей чьи квартиры полностью разрушены, сомневаюсь что Эврика всех примет па 7.
Я дивлюсь ринок зсередини, ви ззовні. Пропозиція набагато перевищує попит, тому ціни реальних угод і ціни хотілок дуже різні, різниця висче, ніж у звичайні часи. Хто знизив, той здав. Тому брати середьнє з реклами і стверджувати, що ціна 7, ще далеко від реальності. Щодо порога. 5 краще, ніж мінус коммуналка, тому є ті, хто вибирає 5. Достатньо 1 з 10. Він здав, решта стоїть з пустими квартирами "за 7". Коли 1 реальний орендар на 10 квартир, хтось повинен сосати лапу.
Vlad442 написав:дивлюсь ринок зсередини, ви ззовні. Пропозиція набагато перевищує запит, тому ціни реальних угод і ціни хотілок дуже різні, різниця висче, ніж у звичайні часи. Хто знизив, той здав. Тому брати середьнє з реклами і стверджувати, що ціна 7, ще далеко від реальності. Щодо порога. 5 краще, ніж мінус коммуналка, тому є ті, хто вибирає 5. Достатньо 1 з 10. Він здав, решта стоїть з пустими квартирами "за 7". Коли
я про ценообразование вы про каких то людей которым не хватает 5 копеек на хлеб и они готовы сдавать жильё ниже уровня рентабельности.
Это старый базарный аргумент, все что идёт дешевле рынка будет с довеском неприятных нюансов. Как только рынок пойдет вверх, хозяин тут же прибежит поднимать цену, и каждый месяц будет бегать. Где тут бизнес? Это жадность в чистом виде. Поиметь сейчас хоть 5 а потом бежать впереди паровоза поднимать аренду отбивая потери.
Рынок это не только временно уехавшие понаехи но и учётная ставка 25%, которая отрезвит умеющих считать деньги. К такому же уровню доходности будет стремиться рн, цены объектов будут падать а стоимость аренды расти. Не бывает что в одном месте дают 25% а в другом 3%.