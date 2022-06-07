Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 11 чер, 2022 10:53

Vlad442 написав: дивлюсь ринок зсередини, ви ззовні. Пропозиція набагато перевищує запит, тому ціни реальних угод і ціни хотілок дуже різні, різниця висче, ніж у звичайні часи. Хто знизив, той здав. Тому брати середьнє з реклами і стверджувати, що ціна 7, ще далеко від реальності.

Щодо порога. 5 краще, ніж мінус коммуналка, тому є ті, хто вибирає 5. Достатньо 1 з 10. Він здав, решта стоїть з пустими квартирами "за 7". Коли дивлюсь ринок зсередини, ви ззовні. Пропозиція набагато перевищує запит, тому ціни реальних угод і ціни хотілок дуже різні, різниця висче, ніж у звичайні часи. Хто знизив, той здав. Тому брати середьнє з реклами і стверджувати, що ціна 7, ще далеко від реальності.Щодо порога. 5 краще, ніж мінус коммуналка, тому є ті, хто вибирає 5. Достатньо 1 з 10. Він здав, решта стоїть з пустими квартирами "за 7". Коли

я про ценообразование вы про каких то людей которым не хватает 5 копеек на хлеб и они готовы сдавать жильё ниже уровня рентабельности.Это старый базарный аргумент, все что идёт дешевле рынка будет с довеском неприятных нюансов. Как только рынок пойдет вверх, хозяин тут же прибежит поднимать цену, и каждый месяц будет бегать. Где тут бизнес? Это жадность в чистом виде. Поиметь сейчас хоть 5 а потом бежать впереди паровоза поднимать аренду отбивая потери.Рынок это не только временно уехавшие понаехи но и учётная ставка 25%, которая отрезвит умеющих считать деньги. К такому же уровню доходности будет стремиться рн, цены объектов будут падать а стоимость аренды расти. Не бывает что в одном месте дают 25% а в другом 3%.