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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:10

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:02

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.

вы свои по 4 сдаете?

Речь шла про Ирпень, где не очень сейчас сдашь.

  Frant написав:
  _hunter написав:Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...

Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть :mrgreen: )))

Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))

Сейчас (несколько недель назад) цены были на уровне 60-65% от довоенных рыночных. Так как давно живущие живут всегда чуть ниже цены пересдачи (повышали в сентябре и не до максимума, например), то у людей даже в обычное время при пересдаче получается +10-15%, поэтому я вполне верю, что у человека получилось при пересдаче 0,75 от того, по чем жили люди до войны.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:05

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Примат написав:получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой

Оренда швидко реагує на ситуацію. Тому зараз, коли ціна продажу не дійшла до дна, дійсно вигідніше сидіти у дешевій оренді, та чекати. Через рік-два можна буде замислитися о купівлі.
Vlad442
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  #<1 ... 101102103104
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