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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:10
получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой
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Примат
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Додано: Вів 14 чер, 2022 13:02
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.
вы свои по 4 сдаете?
Речь шла про Ирпень, где не очень сейчас сдашь.
Frant написав: _hunter написав:
Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...
Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть
)))
Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))
Сейчас (несколько недель назад) цены были на уровне 60-65% от довоенных рыночных
. Так как давно живущие живут всегда чуть ниже цены пересдачи (повышали в сентябре и не до максимума, например), то у людей даже в обычное время при пересдаче получается +10-15%, поэтому я вполне верю, что у человека получилось при пересдаче 0,75 от того, по чем жили люди до войны.
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Vlad442
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Додано: Вів 14 чер, 2022 13:05
Примат написав:
получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой
Оренда швидко реагує на ситуацію. Тому зараз, коли ціна продажу не дійшла до дна, дійсно вигідніше сидіти у дешевій оренді, та чекати. Через рік-два можна буде замислитися о купівлі.
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Vlad442
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:20
Vlad442 написав: vitaliian написав:
я про ценообразование вы про каких то людей которым не хватает 5 копеек на хлеб и они готовы сдавать жильё ниже уровня рентабельности.
Може я не дуже зрозуміло пишу українською.
Есть рынок. Предложение 100 квартир, арендаторов 10. 90 квартир будут стоять пустыми. Из 100 квартир 90 считают что-то себе и держат 7 тыс, а 10 сдают по чем дают, а дают 4. Какая цена? Как в статье средняя арифметическая 7, или 4 по которым реально заселяются люди. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.
В такие моменты, когда верхи не могут, низы не хотят, разница между мнимым благополучием в рекламе и реальностью может отличаться в разы.
Пишіть краще українською. В вас виходить літературна мова наскільки я собі це уявляю
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Хомякоид
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:23
Frant написав: _hunter написав: Frant написав:
\\\
Орендний бізнес - всьоооо!
Третина/половина від довоєнної ціни.
В Прикиївських Єпенях - четвертинна від довоєнної ціни.
Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...
Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть
)))
Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))
Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.
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Хомякоид
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:37
Хомякоид написав:
Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.
Чабани зовсім поруч з Києвом.
Це Ближні Єпеня.
Є дальні Єпеня, типу Ірпеня, Бучі, Броварів.
Думаю, попит там мінімальний.
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Frant
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:13
Frant написав: Хомякоид написав:
Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.
Чабани зовсім поруч з Києвом.
Це Ближні Єпеня.
Є дальні Єпеня, типу Ірпеня, Бучі, Броварів.
Думаю, попит там мінімальний.
Сорян -- был не в курсе вашей терминологии. В таком случае поправка: хата сдалась в "Ближніх Єпенях".
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