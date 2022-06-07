RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 102103104105>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:10

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой
Примат
 
Повідомлень: 152
З нами з: 09.12.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:02

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.

вы свои по 4 сдаете?

Речь шла про Ирпень, где не очень сейчас сдашь.

  Frant написав:
  _hunter написав:Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...

Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть :mrgreen: )))

Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))

Сейчас (несколько недель назад) цены были на уровне 60-65% от довоенных рыночных. Так как давно живущие живут всегда чуть ниже цены пересдачи (повышали в сентябре и не до максимума, например), то у людей даже в обычное время при пересдаче получается +10-15%, поэтому я вполне верю, что у человека получилось при пересдаче 0,75 от того, по чем жили люди до войны.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:05

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Примат написав:получается, что в наше время лучше квартиру не покупать, а пользоваться арендой

Оренда швидко реагує на ситуацію. Тому зараз, коли ціна продажу не дійшла до дна, дійсно вигідніше сидіти у дешевій оренді, та чекати. Через рік-два можна буде замислитися о купівлі.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:20

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:я про ценообразование вы про каких то людей которым не хватает 5 копеек на хлеб и они готовы сдавать жильё ниже уровня рентабельности.

Може я не дуже зрозуміло пишу українською.

Есть рынок. Предложение 100 квартир, арендаторов 10. 90 квартир будут стоять пустыми. Из 100 квартир 90 считают что-то себе и держат 7 тыс, а 10 сдают по чем дают, а дают 4. Какая цена? Как в статье средняя арифметическая 7, или 4 по которым реально заселяются люди. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.

В такие моменты, когда верхи не могут, низы не хотят, разница между мнимым благополучием в рекламе и реальностью может отличаться в разы.


Пишіть краще українською. В вас виходить літературна мова наскільки я собі це уявляю
Хомякоид
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2207 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:23

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:\\\
Орендний бізнес - всьоооо!
Третина/половина від довоєнної ціни.
В Прикиївських Єпенях - четвертинна від довоєнної ціни.

Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...

Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть :mrgreen: )))

Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))


Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2207 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:37

  Хомякоид написав:Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.

Чабани зовсім поруч з Києвом.
Це Ближні Єпеня.

Є дальні Єпеня, типу Ірпеня, Бучі, Броварів.

Думаю, попит там мінімальний.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22796
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:13

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Чабани. Було 8 стало 6.
Спробуйте щось пристойне зняти в Чабанах нижче ніж за 6 тоді самі зрозумієте.
Пристойне я розумію новобудову до 10 років з таким-же ремонтом та площею від 40 метрів.

Чабани зовсім поруч з Києвом.
Це Ближні Єпеня.

Є дальні Єпеня, типу Ірпеня, Бучі, Броварів.

Думаю, попит там мінімальний.

Сорян -- был не в курсе вашей терминологии. В таком случае поправка: хата сдалась в "Ближніх Єпенях".
_hunter
 
Повідомлень: 6991
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:08

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Если бы вариант по 4 найти было очень сложно, да, 7, но найти вариант по 4 легко, поэтому рыночная цена все-таки 4, а квартиры по 7 стоят пустыми.

вы свои по 4 сдаете?

Речь шла про Ирпень, где не очень сейчас сдашь.

  Frant написав:
  _hunter написав:Только на днях сдалась хата "В Прикиївських Єпенях" за 0,75 до конца войны и с договоренностью пересмотра цены при росте бакса за 40...

Папір та Інтернет все стерпить))))
Тут люди всяке пишуть :mrgreen: )))

Якщо немає підтверджень - я особисто не вірю подібній інформації)))

Сейчас (несколько недель назад) цены были на уровне 60-65% от довоенных рыночных. Так как давно живущие живут всегда чуть ниже цены пересдачи (повышали в сентябре и не до максимума, например), то у людей даже в обычное время при пересдаче получается +10-15%, поэтому я вполне верю, что у человека получилось при пересдаче 0,75 от того, по чем жили люди до войны.

Дальні прикиївські Єпеня - вже абсолютно нецікаві для орендарів.
Далека дорога. Бензин дорогий, і купити його непросто. Їздити електричками, маршрутками - багато часу.

Банально вигідніше орендувати в Києві біля метро.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22796
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:22

Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.
Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно.
Хоча це всьго навсього 3 евро, але для українців з зарплатою 300-400 евро це також відчутні кошти.

Я вже не рахую власне авто. 100 км.день вперед назад це 600 грн. Дорого навіть для IT
Хомякоид
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2207 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:08

  Хомякоид написав:Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.
Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно
посмотрите сколько в Киеве авто, их хозяева тратят значительно больше 100 грн в день на топливо (100 грн это 15-20 км пробега, вообще ничего для Киева), и ездят не только элитные марки, разных корчей 90х-2000х тоже много.

Может им и накладно, но на велики не пересаживаются, хотя лето и велодорожки местами есть. У моих знакомых в основном по 2 машины в семье (есть и по 3 у кого присутствуют дети 18+), все (кто не в эвакуации) как ездили до войны так и ездят. Еще и стоят в очередях за топливом.

Логика, киевлянам (у которых в каждой семье минимум 1 авто) ездить по 100+ грн в день не накладно, а житель Борисполя из за цены проезда в Киев и обратно 100 грн должен повеситься, от горя и безысходности.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13388
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 102103104105>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, striped і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9959, 9960, 9961
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
99600 19271938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 08:37
striped
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2241, 2242, 2243
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22421 7535876
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 07:04
vitaliian
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
0 79344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:13
Правова Допомога

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3245)
17.06.2022 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.