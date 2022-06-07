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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:28
У киевлян есть альтернатива -общественный транспорт
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:04
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.
Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно
посмотрите сколько в Киеве авто, их хозяева тратят значительно больше 100 грн в день на топливо (100 грн это 15-20 км пробега, вообще ничего для Киева), и ездят не только элитные марки, разных корчей 90х-2000х тоже много.
Может им и накладно, но на велики не пересаживаются, хотя лето и велодорожки местами есть. У моих знакомых в основном по 2 машины в семье (есть и по 3 у кого присутствуют дети 18+), все (кто не в эвакуации) как ездили до войны так и ездят. Еще и стоят в очередях за топливом.
Логика, киевлянам (у которых в каждой семье минимум 1 авто) ездить по 100+ грн в день не накладно, а житель Борисполя из за цены проезда в Киев и обратно 100 грн должен повеситься, от горя и безысходности.
Пока бензин дешевый - будут ездить.
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BIGor
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