Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:

Хомякоид написав: Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.

Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно

посмотрите сколько в Киеве авто, их хозяева тратят значительно больше 100 грн в день на топливо (100 грн это 15-20 км пробега, вообще ничего для Киева), и ездят не только элитные марки, разных корчей 90х-2000х тоже много.Может им и накладно, но на велики не пересаживаются, хотя лето и велодорожки местами есть. У моих знакомых в основном по 2 машины в семье (есть и по 3 у кого присутствуют дети 18+), все (кто не в эвакуации) как ездили до войны так и ездят. Еще и стоят в очередях за топливом.Логика, киевлянам (у которых в каждой семье минимум 1 авто) ездить по 100+ грн в день не накладно, а житель Борисполя из за цены проезда в Киев и обратно 100 грн должен повеситься, от горя и безысходности.