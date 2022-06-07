|
|
|
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:28
У киевлян есть альтернатива -общественный транспорт
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7612
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:04
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Згоден. Дальнє передмістя при таких цінах на бенз. стає нецікавим.
Якщо в Бориспіль квиток коштує 50 грн. то витрачати в день 100 грн. стає накладно
посмотрите сколько в Киеве авто, их хозяева тратят значительно больше 100 грн в день на топливо (100 грн это 15-20 км пробега, вообще ничего для Киева), и ездят не только элитные марки, разных корчей 90х-2000х тоже много.
Может им и накладно, но на велики не пересаживаются, хотя лето и велодорожки местами есть. У моих знакомых в основном по 2 машины в семье (есть и по 3 у кого присутствуют дети 18+), все (кто не в эвакуации) как ездили до войны так и ездят. Еще и стоят в очередях за топливом.
Логика, киевлянам (у которых в каждой семье минимум 1 авто) ездить по 100+ грн в день не накладно, а житель Борисполя из за цены проезда в Киев и обратно 100 грн должен повеситься, от горя и безысходности.
Пока бензин дешевый - будут ездить.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6313
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:46
Investor_K написав:
У киевлян есть альтернатива -общественный транспорт
стоимость проезда тоже со временем поднимут. минимум 16 а то и все 20 будет. лисапед единственная альтернатива.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13736
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 чер, 2022 12:12
vitaliian написав: Investor_K написав:
У киевлян есть альтернатива -общественный транспорт
стоимость проезда тоже со временем поднимут. минимум 16 а то и все 20 будет. лисапед единственная альтернатива.
з Дальніх Єпенів в Київ щоденно на роботу - також на велосипеді будете їздити?
П.С. Привабливість проживання в Єпенівських новобудах - впала до нуля, як по мені.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22860
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 чер, 2022 14:59
Frant написав:
П.С. Привабливість проживання в Єпенівських новобудах - впала до нуля, як по мені.
Сучасна робота дедалі рідше вимагає присутності 8 на 5, а раз на тиждень з'їздити до Києва зовсім не напряжно. Тож якийсь попит буде.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 чер, 2022 15:03
zerocool написав:
..
Сучасна робота дедалі рідше вимагає присутності 8 на 5, а раз на тиждень з'їздити до Києва зовсім не напряжно. Тож якийсь попит буде.
как показал опыт нашей компании, все же работа оффлайн намного эффективнее удаленки. Если есть возможность зашариться, дома ты обязательно так и сделаешь, много отвлекающих факторов.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6622
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1961 раз.
- Подякували: 1796 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 чер, 2022 12:04
zerocool написав: Frant написав:
П.С. Привабливість проживання в Єпенівських новобудах - впала до нуля, як по мені.
Сучасна робота дедалі рідше вимагає присутності 8 на 5, а раз на тиждень з'їздити до Києва зовсім не напряжно. Тож якийсь попит
буде.
Саме "якийсь".
80-90% мешканців пригороду - щоденно їздять на роботу в Київ.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22860
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:50
На мою думку, ціна житла в пригородах Києва - була надто високою.
Щодо орендарів - їм там взагалі нічого робити, в нинішніх реаліях.
Метро - найважливіша пасажирська артерія великого міста.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22860
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:08
Оказывается, журналист Сергей Смальчук живет в Ирпене
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7612
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|