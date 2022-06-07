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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:07

Що це і навіщо????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05

несколько видео. может уже не актуально. для истории.


vitaliian
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