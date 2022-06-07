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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05
несколько видео. может уже не актуально. для истории.
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:19
Я розмовляв з знайомим ріелтором.
Він сказав, що попит на орендні квартири в Ірпені, Бучі і т.п - впав майже до нуля.
Бензин дорогий, інфраструктура набагато гірша за київську плюс мінімальні орендні ціни на КРЖН - все це добиває орендні ринки Дальніх Єпенів. Фонтани, парки і студії краси - не допомагають((((
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:55
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:26
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:29
Думаю спрос на эти два города упал не только по названным причинам, но и по причине разрушений. А так в целом подтверждаю слова риелтора, квартира в Борисполе стоит без единого просмотра.
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:54
Снаряд 30-мм, з БМП-2.
В "хрущовській" квартирі - він пробив би хіба що одну стінку, в другій застряв би.
В сучасних новобудах - снаряд прошив квартиру наскрізь. Можливо, ще й другу квартиру пролетів би.
Чергове підтвердження, що для проживання в умовах війни - "хрущовські" цегляні квартири більш придатні, ніж газоблочні новобуди з фонтанами і модними МОПами.
В Києві, біля метро - можна орендувати квартиру за 4500-6000 грн/міс, повно пропозицій.
Тобто в Дальніх Єпенях квартири повинні, для конкуренції, здаватись в оренду за 1500-2000 грн, не більше.
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:04
дурачка забанили на олх? посмотри цены а потом пиши, эксперд. За 3500 это цоколь с ремонтом "для строителей".
цены от 4к за студию с минимумом мебели. Что-то приличное стартует от 6к
За 2 тыс идёшь к бабушке жить на одном диване. Видимо ты так и живёшь. Отсюда все твои глубокие познания РН.
То что мало арендаторов это скорее хорошо. Жили в моем подъезде арендаторы, то накурят, то наплюют в вазоны, то окурки из окна кинут прямо под дом, то авто так припаркуют что заехать/выехать со двора становится проблемой. Мусор могут мимо бака бросить или в урну у подъезда.
Пригород не для арендаторов. Пусть живут в хрущах возле метро, там для них сохранилась примерно такая же культура советского быта. Если квартира досталась на халяву, значит можно громко включать рэп и шансон, курить и гадить не ограничивая себя какой то культурой. Арендаторы считают что эти опции all inclusive (включены в арендную плату).
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:50
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:59
я теж вважаю!
Далеко, бензин дорогий, багато часу на дорогу, інфраструктрура так собі, контингет в пригородах ще той((((
Безумовно!
Їм нічого робити в Дальніх Єпенях.
Милуватись фонтанами, лісом і модними МОПами? Ті довоєнні часи давно пройшли.
Банально невигідно там орендувати житло.
Хіба що ти подаруєш їм свій електросамокат з пневмопричепом, для щоденної їзди в Київ і назад.
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