RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 11:07

Що це і навіщо????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05

несколько видео. может уже не актуально. для истории.


vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 09:19

Я розмовляв з знайомим ріелтором.
Він сказав, що попит на орендні квартири в Ірпені, Бучі і т.п - впав майже до нуля.
Бензин дорогий, інфраструктура набагато гірша за київську плюс мінімальні орендні ціни на КРЖН - все це добиває орендні ринки Дальніх Єпенів. Фонтани, парки і студії краси - не допомагають((((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором.
Він сказав, що попит на орендні квартири в Ірпені, Бучі і т.п - впав майже до нуля.
..
Коллега, что сейчас в Германии оставила квартиру родственникам с Мариуполя
sequence
 
Повідомлень: 6662
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1973 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:26

  vitaliian написав:

Во втором видео на третьей минуте показано как снаряд пробивает насквозь несколько стен из газоблока. Пробил внешнюю, межкомнатную, шкаф кухни и полетел через третью стену к соседям. Газоблок вообще не есть преградой, тут правило двух стен идёт лесом
hume
 
Повідомлень: 8602
З нами з: 27.12.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:29

  Frant написав:Я розмовляв з знайомим ріелтором.
Він сказав, що попит на орендні квартири в Ірпені, Бучі і т.п - впав майже до нуля.
Бензин дорогий, інфраструктура набагато гірша за київську плюс мінімальні орендні ціни на КРЖН - все це добиває орендні ринки Дальніх Єпенів. Фонтани, парки і студії краси - не допомагають((((

Думаю спрос на эти два города упал не только по названным причинам, но и по причине разрушений. А так в целом подтверждаю слова риелтора, квартира в Борисполе стоит без единого просмотра.
hume
 
Повідомлень: 8602
З нами з: 27.12.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:54

  hume написав:Во втором видео на третьей минуте показано как снаряд пробивает насквозь несколько стен из газоблока. Пробил внешнюю, межкомнатную, шкаф кухни и полетел через третью стену к соседям. Газоблок вообще не есть преградой, тут правило двух стен идёт лесом

Снаряд 30-мм, з БМП-2.
В "хрущовській" квартирі - він пробив би хіба що одну стінку, в другій застряв би.
В сучасних новобудах - снаряд прошив квартиру наскрізь. Можливо, ще й другу квартиру пролетів би.
Чергове підтвердження, що для проживання в умовах війни - "хрущовські" цегляні квартири більш придатні, ніж газоблочні новобуди з фонтанами і модними МОПами.
  hume написав:А так в целом подтверждаю слова риелтора, квартира в Борисполе стоит без единого просмотра.

В Києві, біля метро - можна орендувати квартиру за 4500-6000 грн/міс, повно пропозицій.
Тобто в Дальніх Єпенях квартири повинні, для конкуренції, здаватись в оренду за 1500-2000 грн, не більше. :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:04

  Frant написав:Тобто в Дальніх Єпенях квартири повинні, для конкуренції, здаватись в оренду за 1500-2000 грн, не більше
дурачка забанили на олх? посмотри цены а потом пиши, эксперд. За 3500 это цоколь с ремонтом "для строителей".
цены от 4к за студию с минимумом мебели. Что-то приличное стартует от 6к
За 2 тыс идёшь к бабушке жить на одном диване. Видимо ты так и живёшь. Отсюда все твои глубокие познания РН.

То что мало арендаторов это скорее хорошо. Жили в моем подъезде арендаторы, то накурят, то наплюют в вазоны, то окурки из окна кинут прямо под дом, то авто так припаркуют что заехать/выехать со двора становится проблемой. Мусор могут мимо бака бросить или в урну у подъезда.

Пригород не для арендаторов. Пусть живут в хрущах возле метро, там для них сохранилась примерно такая же культура советского быта. Если квартира досталась на халяву, значит можно громко включать рэп и шансон, курить и гадить не ограничивая себя какой то культурой. Арендаторы считают что эти опции all inclusive (включены в арендную плату).
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13815
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2047 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:50

  vitaliian написав:


То чому неактуально, давно було знято? Який загалом прогрес по відновленню?
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 22.03.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:59

  vitaliian написав:Пригород не для арендаторов

я теж вважаю!
Далеко, бензин дорогий, багато часу на дорогу, інфраструктрура так собі, контингет в пригородах ще той((((

  vitaliian написав:То что мало арендаторов это скорее хорошо.

Безумовно!
Їм нічого робити в Дальніх Єпенях.
Милуватись фонтанами, лісом і модними МОПами? Ті довоєнні часи давно пройшли.

Банально невигідно там орендувати житло.
Хіба що ти подаруєш їм свій електросамокат з пневмопричепом, для щоденної їзди в Київ і назад.
  vitaliian написав:Пригород не для арендаторов. Пусть живут в хрущах возле метро
Хвилина ненависті від обліківки "Віталієн" до більш успішної публіки))) А ще є общажки на Петропавлівській Борщагівці - не хочеш туди повернутись?))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 10087, 10088, 10089
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
100885 20700393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 12:50
fox767676
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2266, 2267, 2268
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22671 8763025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 12:09
hume
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
0 79576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:13
Правова Допомога

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3637)
13.07.2022 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.