Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Сер 13 лип, 2022 12:04

Frant написав: Тобто в Дальніх Єпенях квартири повинні, для конкуренції, здаватись в оренду за 1500-2000 грн, не більше Тобто в Дальніх Єпенях квартири повинні, для конкуренції, здаватись в оренду за 1500-2000 грн, не більше

дурачка забанили на олх? посмотри цены а потом пиши, эксперд. За 3500 это цоколь с ремонтом "для строителей".цены от 4к за студию с минимумом мебели. Что-то приличное стартует от 6кЗа 2 тыс идёшь к бабушке жить на одном диване. Видимо ты так и живёшь. Отсюда все твои глубокие познания РН.То что мало арендаторов это скорее хорошо. Жили в моем подъезде арендаторы, то накурят, то наплюют в вазоны, то окурки из окна кинут прямо под дом, то авто так припаркуют что заехать/выехать со двора становится проблемой. Мусор могут мимо бака бросить или в урну у подъезда.Пригород не для арендаторов. Пусть живут в хрущах возле метро, там для них сохранилась примерно такая же культура советского быта. Если квартира досталась на халяву, значит можно громко включать рэп и шансон, курить и гадить не ограничивая себя какой то культурой. Арендаторы считают что эти опции all inclusive (включены в арендную плату).