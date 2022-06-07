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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:16
Frant написав:
Банально невигідно там орендувати житло.
на рамном внедорожнике ездить тоже невыгодно, расход от 15л а че-то ездят. Люди живут так как им комфортно, кто-то курит самокрутку и думает что это выгодно.
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vitaliian
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:59
vitaliian написав: Frant написав:
Банально невигідно там орендувати житло.
на рамном внедорожнике ездить тоже невыгодно, расход от 15л а че-то ездят. Люди живут так как им комфортно, кто-то курит самокрутку и думает что это выгодно.
З Єпенів мало хто зараз взагалі власною машиною їздить.
Більшість машин на парковках стоять, а народ все маршрутками, електричками, а найекономніші - електросамокатами з Єпенів в Київ і назад))))
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Frant
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:34
vitaliian написав:
..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..
это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить".
Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать
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sequence
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:41
sequence написав: vitaliian написав:
..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..
это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить".
"Дешева рибка - погана юшка!"
Якість побудови бюджетних новобудів в пригородах - явно хрєнова.
sequence написав:
Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать
Звукоізоляція там погана, факт.
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Frant
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