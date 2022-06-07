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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108>
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:16

  Frant написав:Банально невигідно там орендувати житло.
на рамном внедорожнике ездить тоже невыгодно, расход от 15л а че-то ездят. Люди живут так как им комфортно, кто-то курит самокрутку и думает что это выгодно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:59

  vitaliian написав:
  Frant написав:Банально невигідно там орендувати житло.
на рамном внедорожнике ездить тоже невыгодно, расход от 15л а че-то ездят. Люди живут так как им комфортно, кто-то курит самокрутку и думает что это выгодно.

З Єпенів мало хто зараз взагалі власною машиною їздить.
Більшість машин на парковках стоять, а народ все маршрутками, електричками, а найекономніші - електросамокатами з Єпенів в Київ і назад))))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:34

  vitaliian написав:..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..

это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить".
Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:41

  sequence написав:
  vitaliian написав:..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..

это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить".

"Дешева рибка - погана юшка!"
Якість побудови бюджетних новобудів в пригородах - явно хрєнова.
  sequence написав:Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать

Звукоізоляція там погана, факт.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:17

❗Попит на оренду житла Приірпіння зараз становить 35–40% від довоєнного

💵За даними ріелтерів, однокімнатну квартиру в місті наразі можна орендувати за 5 тис. грн на місяць. До війни вартість винайму становила в середньому 8 тисяч.

❗Суттєво знизилася й ціна оренди двокімнатних квартир – із 11–12 до 7–8 тис. грн.

☝🏻Трикімнатні квартири в Ірпені, які продовжують користуватися найменшим попитом, нині можна винайняти в середньому за 10 тисяч. У мирний час вартість оренди такого помешкання була на третину більшою. Так само, як і до війни, зараз орендарів найбільше цікавлять в Приірпінні однокімнатні квартири.

https://t.me/irpin_b_politik/5445
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:14

Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???
Хто туди поїде, за таку ціну???
Аби флудити і закидати фейки!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:19

  vitaliian написав:
  Frant написав:Банально невигідно там орендувати житло.
на рамном внедорожнике ездить тоже невыгодно, расход от 15л а че-то ездят. Люди живут так как им комфортно, кто-то курит самокрутку и думает что это выгодно.

Но недолго, если не позволяют финансы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

  Frant написав:Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???
Хто туди поїде, за таку ціну???
Аби флудити і закидати фейки!

до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?

вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.

А гавно оно что в Киеве что в Ирпене сдается за одинаковые ~4,5-5к и кто сказал что киевское гавно должно стоить дороже? ваша святая вера что киевское гавно чем то лучше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:45

Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:15

  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/

І що з того?
Тебе працевлаштували касиром, пропала необхідність щоденно їздити електричкою в Київ на роботу?

Прочитай уважно назву форуму і не тягни інформаційне сміття. :twisted:
Frant
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