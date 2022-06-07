Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

Frant написав: Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???

Хто туди поїде, за таку ціну???

Аби флудити і закидати фейки! Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???Хто туди поїде, за таку ціну???Аби флудити і закидати фейки!

до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.А гавно оно что в Киеве что в Ирпене сдается за одинаковые ~4,5-5к и кто сказал что киевское гавно должно стоить дороже? ваша святая вера что киевское гавно чем то лучше.