Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..
это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить". Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать
vitaliian написав:..зато несущие конструкции целые, дырку от снаряда можно запенить и дальше жить. ..
это смотря какая цель стоит. Если во время БД укрываться за такими стенами, то с таким же успехом можно и за картонкой. Снаряд 30мм - меньше не бывает. Если бы он разорвался - полстены не было, и можно было бы поспорить насчет "запенить и жить".
"Дешева рибка - погана юшка!" Якість побудови бюджетних новобудів в пригородах - явно хрєнова.
sequence написав:Я начинаю опасаться, что там можно и ногой стену поломать
❗Попит на оренду житла Приірпіння зараз становить 35–40% від довоєнного
💵За даними ріелтерів, однокімнатну квартиру в місті наразі можна орендувати за 5 тис. грн на місяць. До війни вартість винайму становила в середньому 8 тисяч.
❗Суттєво знизилася й ціна оренди двокімнатних квартир – із 11–12 до 7–8 тис. грн.
☝🏻Трикімнатні квартири в Ірпені, які продовжують користуватися найменшим попитом, нині можна винайняти в середньому за 10 тисяч. У мирний час вартість оренди такого помешкання була на третину більшою. Так само, як і до війни, зараз орендарів найбільше цікавлять в Приірпінні однокімнатні квартири.