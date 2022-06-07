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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:20
vitaliian написав:
А гавно оно что в Киеве что в Ирпене сдается за одинаковые ~4,5-5к
Ти недавно жив/жила в общажці на окраїні Києва, а вже кирпу загнув/загнула.
Може, треба скромніше?
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