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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:39

  Investor_K написав:Життя повертається до Ірпеня. Це гарно
очень много новой коммерции открылось за последний месяц. Столбят места под бизнес. Другого объяснения у меня нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49

  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.
zerocool
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