Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:39
Investor_K написав:
Життя повертається до Ірпеня. Це гарно
очень много новой коммерции открылось за последний месяц. Столбят места под бизнес. Другого объяснения у меня нет.
vitaliian
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49
Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.
zerocool
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Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.
1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту https://t.me/irpingrisha/8813
vitaliian
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Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47
zerocool написав:
Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.
Я пока не был. Возможно. Та и помещений под полноформатный Ашан здесь нет. Для сильно строили отдельное помещение.
vitaliian
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