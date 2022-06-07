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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:39

  Investor_K написав:Життя повертається до Ірпеня. Це гарно
очень много новой коммерции открылось за последний месяц. Столбят места под бизнес. Другого объяснения у меня нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49

  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47

Сносят 40 многоэтажек

❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.

1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту


https://t.me/irpingrisha/8813
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.

Я пока не был. Возможно. Та и помещений под полноформатный Ашан здесь нет. Для сильно строили отдельное помещение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:11

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.

Всі ці Новуси, Ашани, АТБ в пригородах Києва - за вмістом, декором і вибором товару відповідають прислів,ю: "Все как в Париже, только грязь пожиже!"
Frant
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