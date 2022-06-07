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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:39

  Investor_K написав:Життя повертається до Ірпеня. Це гарно
очень много новой коммерции открылось за последний месяц. Столбят места под бизнес. Другого объяснения у меня нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49

  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47

Сносят 40 многоэтажек

❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.

1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту


https://t.me/irpingrisha/8813
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:47

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.

Я пока не был. Возможно. Та и помещений под полноформатный Ашан здесь нет. Для сильно строили отдельное помещение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 07:34

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Ашан открыл в городе свой первый магазин в Ирпене
https://delo.ua/ru/retail/asan-otkryl-p ... ne-401415/


Ну то "Pick up Point" різниця з нормальним Ашаном приблизно як між Епіцентром на окружній, і точкою видачі Епіцентру.

В магазинах пригородів Києва - вибір товару меньший, якість гірша.
Всьо как в Паріже, только грязь пожиже
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:04

  Frant написав:вибір товару меньший, якість гірша.
у вас обсессивно-компульсивные фобии. качество то же как и везде, потому что отдельных продуктов для пригородов никто не производит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:08

  vitaliian написав:
  Frant написав:Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???
Хто туди поїде, за таку ціну???
Аби флудити і закидати фейки!

до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?

вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.


16k до войны =~ 600$
140k$/600$ = 233месяца или 20лет(и это еще без учета амортизации за эти 20лет, по факту получится 25лет).
Срок окупаемости(!!!) вашего объекта = до войны=20-25лет, на сейчас=50лет.
Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:11

  Евгений Н. написав:Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.
где вы прочитали что у меня есть объект недвижимости в ютландии? Свои объекты коммерции я покупал по 500-650 уе и даже сейчас они стоят на 30% дороже. Ютландия строилась на ценовом пике поэтому фигурируют такие цены. Не могу вам советовать, но ваша аналитика высосана из пальца. Точка входа в инвестицию тоже имеет значение, а вы ее игнорируете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:34

  vitaliian написав:
  Frant написав:вибір товару меньший, якість гірша.
у вас обсессивно-компульсивные фобии. качество то же как и везде, потому что отдельных продуктов для пригородов никто не производит.

Тільки термін збереження може ігноруватись. І вибір товару обмежений. З'їдять, не подавляться.

Порівнювати умови проживання в пригороді і в столиці з позицій доступності товарів і послуг - це як Ейфелева башта в Парижі та її фанерні копії, яких багато-багато наклепали повсюду.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:37

  Евгений Н. написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях???
Хто туди поїде, за таку ціну???
Аби флудити і закидати фейки!

до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?

вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.


16k до войны =~ 600$
140k$/600$ = 233месяца или 20лет(и это еще без учета амортизации за эти 20лет, по факту получится 25лет).
Срок окупаемости(!!!) вашего объекта = до войны=20-25лет, на сейчас=50лет.
Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.

Ірпіньска обліківка добре розбирається в шубах, колготках і електросамокатах. Орендний бізнес та шкільна ариіметика - дійсно, не її справа. Не по Сєньке шапка.
Frant
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