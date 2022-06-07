Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях??? Хто туди поїде, за таку ціну??? Аби флудити і закидати фейки!
до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?
вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.
16k до войны =~ 600$ 140k$/600$ = 233месяца или 20лет(и это еще без учета амортизации за эти 20лет, по факту получится 25лет). Срок окупаемости(!!!) вашего объекта = до войны=20-25лет, на сейчас=50лет. Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.
Евгений Н. написав:Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.
где вы прочитали что у меня есть объект недвижимости в ютландии? Свои объекты коммерции я покупал по 500-650 уе и даже сейчас они стоят на 30% дороже. Ютландия строилась на ценовом пике поэтому фигурируют такие цены. Не могу вам советовать, но ваша аналитика высосана из пальца. Точка входа в инвестицию тоже имеет значение, а вы ее игнорируете.
Frant написав:Які 10 000 грн за 3к квартиру в Дальніх Єпенях??? Хто туди поїде, за таку ціну??? Аби флудити і закидати фейки!
до войны такая квартира 90м2 (например в жк ютландия) стоила 90куе + 50куе ремонт и техника итого 140куе. И сдавалась за 16к. Почем ее по вашему надо сдавать сейчас, за 3 пакетика мивины?
вы 140 куе хотя бы на картинке видели, чтобы понимать много это или мало. Свободный человек в т.ч. живёт там, где ему нравится. А бомжам даже в войну не светит потрогать приличную жизнь.
16k до войны =~ 600$ 140k$/600$ = 233месяца или 20лет(и это еще без учета амортизации за эти 20лет, по факту получится 25лет). Срок окупаемости(!!!) вашего объекта = до войны=20-25лет, на сейчас=50лет. Не могу вам советовать, но мне кажется арендный бизнес это не ваше.
Ірпіньска обліківка добре розбирається в шубах, колготках і електросамокатах. Орендний бізнес та шкільна ариіметика - дійсно, не її справа. Не по Сєньке шапка.