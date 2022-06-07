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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:02

  Frant написав:Ірпіньска обліківка добре розбирається в шубах, колготках і електросамокатах
яркие сексуальные фантазии в вашем возрасте говорят о проблемах в интимной сфере, нашли место жаловаться, вам здесь никто не посочувствует.

Кстати понимаю вашу любовь к хрущам, там живут бабушки, которые по старой советской привычке отнесутся к вашим проблемам с пониманием, с готовностью их обсудят на лавочке, укрывшись пледом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 09:26

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:вибір товару меньший, якість гірша.
у вас обсессивно-компульсивные фобии. качество то же как и везде, потому что отдельных продуктов для пригородов никто не производит.

Тільки термін збереження може ігноруватись. І вибір товару обмежений. З'їдять, не подавляться.

Порівнювати умови проживання в пригороді і в столиці з позицій доступності товарів і послуг - це як Ейфелева башта в Парижі та її фанерні копії, яких багато-багато наклепали повсюду.

Нормальний асортимент і якість.
Тільки ціна вища в порівнянні із ЗУ, про Київ не скажу.
Булочка Малятко 5 шт 18 грн. в Бучі, а в Тернополі булочки з маком на таку ж вагу 13 грн.
flyman
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  #<1 ... 106107108109
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