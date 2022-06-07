Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі. З Ірпеня до Києва ще треба доїхати, зараз можна в Києві найти житло на любий смак і гаманець. Віддалені працівники і тим краще знайти щось у Кийові за ті ж кошти.
При правилі 100 оренд, ціна такого активу 300 000 грн., менше $8400 Але банки пропонують зараз 20% до податку, або 16% після податків, тоді це приблизно 75 оренд або 225 000 грн в умовному РадаСічоРвС банці приноситиме стільки ж як і похівський хрущ
Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі.
а кто снимает в Виннице, если можно снять в Киеве (логика примерно такая же).
Может те кому не надо в Киев? Не смотря на то, что пригород завязан инфрастуктурно на столицу, делать вывод что "все с утра до ночи ездят в Киев на работу/учебу и за покупками" - неправильно.
Например я бываю в Киеве 1-2 раза в неделю. Много мне "сэкономила" бы аналогичная квартира в Киеве (на момент покупки разница в цене была ~40куе)?
Но в другом вы правы, в целом пригород не для аренды. Получается затратно - платишь аренду и платишь за проезд. ШРТ вроде недорого 15 грн. расписание полностью состыковано с городской электричкой. Но с некоторых районов до электрички 2-3 км. Так что не вариант. А маршрутка ездит везде.
С Трои тоже арендатор платит аренду и за проезд (если работа за пределами Трои). Смотря куда ездить. Если работа на Академе-Святошине удобнее ездить с Ирпеня чем с ПОХа-Трои. Имхо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 11:11, всього редагувалось 3 разів.
Хомякоид Какие замечательные ковры, клопы на них, шкафы с пауками в углах, шикарный холодильник Минск старше даже чем я наверное, и главное обойки с возможностью переклейки! Муху понравится! А теперь можно блевануть?
Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі. З Ірпеня до Києва ще треба доїхати, зараз можна в Києві найти житло на любий смак і гаманець. Віддалені працівники і тим краще знайти щось у Кийові за ті ж кошти.
При правилі 100 оренд, ціна такого активу 300 000 грн., менше $8400 Але банки пропонують зараз 20% до податку, або 16% після податків, тоді це приблизно 75 оренд або 225 000 грн в умовному РадаСічоРвС банці приноситиме стільки ж як і похівський хрущ
Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя. Щось не сходиться.
Хомякоид написав:Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя. Щось не сходиться.
всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.
Хомякоид написав:Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя. Щось не сходиться.
всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.
Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04. А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?