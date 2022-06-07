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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:21

  Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі.
З Ірпеня до Києва ще треба доїхати, зараз можна в Києві найти житло на любий смак і гаманець.
Віддалені працівники і тим краще знайти щось у Кийові за ті ж кошти.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-m ... OsqUj.html

Наприклад квартира у Кийові за 3000 грн.

При правилі 100 оренд, ціна такого активу 300 000 грн., менше $8400
Але банки пропонують зараз 20% до податку, або 16% після податків, тоді це приблизно 75 оренд або 225 000 грн в умовному РадаСічоРвС банці приноситиме стільки ж як і похівський хрущ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:46

  Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі.
а кто снимает в Виннице, если можно снять в Киеве (логика примерно такая же).

Может те кому не надо в Киев? Не смотря на то, что пригород завязан инфрастуктурно на столицу, делать вывод что "все с утра до ночи ездят в Киев на работу/учебу и за покупками" - неправильно.

Например я бываю в Киеве 1-2 раза в неделю. Много мне "сэкономила" бы аналогичная квартира в Киеве (на момент покупки разница в цене была ~40куе)?

Но в другом вы правы, в целом пригород не для аренды. Получается затратно - платишь аренду и платишь за проезд. ШРТ вроде недорого 15 грн. расписание полностью состыковано с городской электричкой. Но с некоторых районов до электрички 2-3 км. Так что не вариант. А маршрутка ездит везде.

С Трои тоже арендатор платит аренду и за проезд (если работа за пределами Трои). Смотря куда ездить. Если работа на Академе-Святошине удобнее ездить с Ирпеня чем с ПОХа-Трои. Имхо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 11:11, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:55

Хомякоид
Какие замечательные ковры, клопы на них, шкафы с пауками в углах, шикарный холодильник Минск старше даже чем я наверное, и главное обойки с возможностью переклейки!
Муху понравится!
А теперь можно блевануть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:01

  Хомякоид написав:..
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-m ... OsqUj.html

Наприклад квартира у Кийові за 3000 грн.

"Можна іноземцям, Можна курити, Можна студентам, Можна з дітьми, Можна з тваринами"
Этот райдер хозяев смотрит в завтрашний день :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:05

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Не розумію, хто і за яку ціну буде винаймати Ірпінь, якщо в Києві повно квартир за 4-5 тис. навіть в центрі.
З Ірпеня до Києва ще треба доїхати, зараз можна в Києві найти житло на любий смак і гаманець.
Віддалені працівники і тим краще знайти щось у Кийові за ті ж кошти.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-m ... OsqUj.html

Наприклад квартира у Кийові за 3000 грн.

При правилі 100 оренд, ціна такого активу 300 000 грн., менше $8400
Але банки пропонують зараз 20% до податку, або 16% після податків, тоді це приблизно 75 оренд або 225 000 грн в умовному РадаСічоРвС банці приноситиме стільки ж як і похівський хрущ


Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя.
Щось не сходиться. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:08

  Хомякоид написав:Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя.
Щось не сходиться.
всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя.
Щось не сходиться.
всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.


Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04.
А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:45

  Хомякоид написав:..
Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04.
А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?

пробок мало, маршрут, который я преодолевал ранее за 30-40 минут, теперь уходит 15-20.
Проблема с работой, которой мало, а там где есть, платят меньше даже в гривнах.
В Польшу 16-60 мужиков не пускают, даже если очень хочется, и не волнует, что денех у тебя нет
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:46

  барабашов написав:Хомякоид
Какие замечательные ковры, клопы на них, шкафы с пауками в углах, шикарный холодильник Минск старше даже чем я наверное, и главное обойки с возможностью переклейки!
Муху понравится!
А теперь можно блевануть?


Такое до войны сдавалось за 5кгрн, дешевле были варианты совсем экзотически выглядящие.
Вообще люди когда-то в таком жили и еще и радоваться умудрялись. Блевали или нет - история умалчивает. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:52

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Дисонанс, пишуть що Кийов знов повний але вільних квартир під аренду до@уя.
Щось не сходиться.
всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.


Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04.
А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?

у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 лип, 2022 11:55, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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