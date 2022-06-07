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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лип, 2022 11:53
vladimir07 написав:
барабашов написав:Хомякоид
Какие замечательные ковры, клопы на них, шкафы с пауками в углах, шикарный холодильник Минск старше даже чем я наверное, и главное обойки с возможностью переклейки!
Муху понравится!
А теперь можно блевануть?
Такое до войны сдавалось за 5кгрн, дешевле были варианты совсем экзотически выглядящие.
Вообще люди когда-то в таком жили и еще и радоваться умудрялись. Блевали или нет - история умалчивает.
Зараз якщо менше 100м2 і не в центровому центрі, без модних МЗК та плінтусів прихованого монтажу, без двох санвузлів, то тільки для поблювати.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:56
vitaliian написав:
у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора
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fox767676
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:01
fox767676 написав: vitaliian написав:
у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора
в моем тексте не Измаил а "условный Измаил". ЕС типа такой рай, при въезде туда всем дают работу и квартиру? В итоге будут те же яйца, только ещё надо решать вопросы с внж и языком. Румынский пробовали учить?
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 12:05
vitaliian
Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
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fox767676
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:08
vitaliian написав:
у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.
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Хомякоид
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:17
Фокус-группы киевских пригородов вижу как военных и переселенцев с востока для обслуживаюшей инфраструктуры. Перестроить все с учетом пермаментной угрозы с севера.
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fox767676
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:17
Хомякоид написав: vitaliian написав:
у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.
поэтому аренда в Киеве лежит, а в сёлах полно людей.
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vitaliian
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:18
fox767676 написав:vitaliian
Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
что значит разрушенные?viewtopic.php?p=5456476#p5456476
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vitaliian
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