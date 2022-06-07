Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Додано: Сер 20 лип, 2022 13:18

fox767676 написав: vitaliian

Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида. Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.

vitaliian написав: ❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.



1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту





https://t.me/irpingrisha/8813

что значит разрушенные?в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку40+100 это много или мало? а еще есть целые районы без прилётов.потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены. Продолжать застраивать Киев означает окончательно утопить его траффик в пробках.По хорошему нужный быстрый и дешевый транспорт с пригорода, чтобы разгрузить столицу. Даже дотационный. Киев первый кто должен быть заинтересовать в снижении транспортных потоков. И к этому когда нибудь придут. Как пришли в цивилизованных столицах.