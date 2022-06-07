RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:56

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора
fox767676
 
Повідомлень: 336
З нами з: 13.06.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:01

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора

в моем тексте не Измаил а "условный Измаил". ЕС типа такой рай, при въезде туда всем дают работу и квартиру? В итоге будут те же яйца, только ещё надо решать вопросы с внж и языком. Румынский пробовали учить?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2052 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 12:05

vitaliian
Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
fox767676
 
Повідомлень: 336
З нами з: 13.06.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:08

  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2014
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2294 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:17

Фокус-группы киевских пригородов вижу как военных и переселенцев с востока для обслуживаюшей инфраструктуры. Перестроить все с учетом пермаментной угрозы с севера.
fox767676
 
Повідомлень: 336
З нами з: 13.06.20
Подякував: 164 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:17

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.

поэтому аренда в Киеве лежит, а в сёлах полно людей.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2052 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:18

  fox767676 написав:vitaliian
Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
что значит разрушенные?
viewtopic.php?p=5456476#p5456476

в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку

  vitaliian написав:
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.

1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту


https://t.me/irpingrisha/8813

40+100 это много или мало? а еще есть целые районы без прилётов.
потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены. Продолжать застраивать Киев означает окончательно утопить его траффик в пробках.

По хорошему нужный быстрый и дешевый транспорт с пригорода, чтобы разгрузить столицу. Даже дотационный. Киев первый кто должен быть заинтересовать в снижении транспортных потоков. И к этому когда нибудь придут. Как пришли в цивилизованных столицах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2052 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:20

  fox767676 написав:Фокус-группы киевских пригородов вижу как военных и переселенцев с востока для обслуживаюшей инфраструктуры. Перестроить все с учетом пермаментной угрозы с севера.

гениальная идея. По сути, военные городки.
Цель номер один.
sequence
 
Повідомлень: 6689
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 1813 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:22

Зображення

На фото мэр Ирпеня чистит картошку чтобы накормить голодных (я не шучу)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13984
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2052 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10104, 10105, 10106
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101056 21280936
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 14:55
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2270, 2271, 2272
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22713 9276757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 08:23
UA
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
0 79633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:13
Правова Допомога

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron