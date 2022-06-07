Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться. Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.
поэтому аренда в Киеве лежит, а в сёлах полно людей.
fox767676 написав:vitaliian Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
40+100 это много или мало? а еще есть целые районы без прилётов. потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены. Продолжать застраивать Киев означает окончательно утопить его траффик в пробках.
По хорошему нужный быстрый и дешевый транспорт с пригорода, чтобы разгрузить столицу. Даже дотационный. Киев первый кто должен быть заинтересовать в снижении транспортных потоков. И к этому когда нибудь придут. Как пришли в цивилизованных столицах.
uaprofi написав:vitaliian В Ирпене лучше сейчас продавать. Всё продавать - если есть желающие купить. Покупать ли что-то после этого в Киеве, даже хрущёвку... тут нужно очень хорошо думать.
панические аттаки? еще можно ниву или газ 24 купить. Хрущевки это прошлый век, причём изначально low end class (или временное жильё), то что вообще для комфортной жизни не подходит (до 23 лет жил в хруще есть с чем сравнивать). На Киев как на фетиш не дрочу. В некоторые районы Киева стараюсь вообще не попадать, настолько они мне не нравятся. Я кое что выставил на продажу, но чтобы после купить что то лучшее, здесь же. Пусть и с доплатой.
vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора
в моем тексте не Измаил а "условный Измаил". ЕС типа такой рай, при въезде туда всем дают работу и квартиру? В итоге будут те же яйца, только ещё надо решать вопросы с внж и языком. Румынский пробовали учить?
Арифметику за 4-й клас коли вивчиш, борцун з київськими "хрущовками"?
vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться. Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.
В Измаили бабла, чутка меньше, чем в Куеве было, каждый второй житель - моряк торгового флота.