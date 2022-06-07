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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112>
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:17

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.

поэтому аренда в Киеве лежит, а в сёлах полно людей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:18

  fox767676 написав:vitaliian
Наши люди и китайский выучат лишь бы можно было планировать жизнь. А смысл напрягаться, ехать за тысячу километров на Север в разрушенные города если в один день все может повориться и они станут экспонатами в музее геноцида.
что значит разрушенные?
viewtopic.php?p=5456476#p5456476

в Ирпене будут сносить 40 многоквартирных домов и ещё 100 пойдёт под капиталку

  vitaliian написав:
❗️Влада міста уже подала в обласну комісію ТЕБ та НС на демонтаж 40 багатоповерхових будинків, ще майже 100 будинків потребують капітальному ремонту.

1500 приватних будинків підлягають так само демонтажу, а 1183 приватні будинки – ремонту


https://t.me/irpingrisha/8813

40+100 это много или мало? а еще есть целые районы без прилётов.
потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены. Продолжать застраивать Киев означает окончательно утопить его траффик в пробках.

По хорошему нужный быстрый и дешевый транспорт с пригорода, чтобы разгрузить столицу. Даже дотационный. Киев первый кто должен быть заинтересовать в снижении транспортных потоков. И к этому когда нибудь придут. Как пришли в цивилизованных столицах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:20

  fox767676 написав:Фокус-группы киевских пригородов вижу как военных и переселенцев с востока для обслуживаюшей инфраструктуры. Перестроить все с учетом пермаментной угрозы с севера.

гениальная идея. По сути, военные городки.
Цель номер один.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 01:31

vitaliian В Ирпене лучше сейчас продавать.
Всё продавать - если есть желающие купить.
Покупать ли что-то после этого в Киеве, даже хрущёвку... тут нужно очень хорошо думать.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:45

  uaprofi написав:vitaliian В Ирпене лучше сейчас продавать.
Всё продавать - если есть желающие купить.
Покупать ли что-то после этого в Киеве, даже хрущёвку... тут нужно очень хорошо думать.

панические аттаки? еще можно ниву или газ 24 купить. Хрущевки это прошлый век, причём изначально low end class (или временное жильё), то что вообще для комфортной жизни не подходит (до 23 лет жил в хруще есть с чем сравнивать). На Киев как на фетиш не дрочу. В некоторые районы Киева стараюсь вообще не попадать, настолько они мне не нравятся. Я кое что выставил на продажу, но чтобы после купить что то лучшее, здесь же. Пусть и с доплатой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:23

  uaprofi написав:vitaliian В Ирпене лучше сейчас продавать.
Всё продавать - если есть желающие купить.
Покупать ли что-то после этого в Киеве, даже хрущёвку... тут нужно очень хорошо думать.

Купувати хату з городами в селі подалі від кордону з РБ/РФ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:24

  vitaliian написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


Шо вам тот Измаил плохого сделал. Там час ДО ЕС, а от пригородов Киева час до Мордора

в моем тексте не Измаил а "условный Измаил". ЕС типа такой рай, при въезде туда всем дают работу и квартиру? В итоге будут те же яйца, только ещё надо решать вопросы с внж и языком. Румынский пробовали учить?

Арифметику за 4-й клас коли вивчиш, борцун з київськими "хрущовками"?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:34

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.


В Измаиле можно питаться с своего огорода, если поехать у Кийов то так не получиться.
Для того что-бы ехать у Кийов, нужно получать хотя бы на аренду заблеванной однухи и на пожрать, иначе смысл теряеться, уж лучше жить с огорода где нибудь в селе.

В Измаили бабла, чутка меньше, чем в Куеве было, каждый второй житель - моряк торгового флота.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 01:34

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  Bolt написав:В Измаили бабла, чутка меньше, чем в Куеве было, каждый второй житель - моряк торгового флота.


вот оно что...
а то удивляли всегда цены в Измаильских кафе

З.Ы. кстати, а в Измаил нынче мужикам 18...60 тоже не проехать
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 02:04

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Развеселили насчет Измаила)
Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах.
Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем".
За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни.
В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо.
Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".
mazurkevych
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