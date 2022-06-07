RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 02:32

mazurkevych
а что мост через Затоку открыли или через Паланку пускают?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 21.04.11
Подякував: 788 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 109110111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22808 10040158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 01:55
airmax78
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10139, 10140, 10141
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
101407 21872005
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 00:24
uaprofi
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
0 79708
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:13
Правова Допомога

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2060)
31.07.2022 02:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.