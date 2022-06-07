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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:52

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:всё сходиться, сидеть в санаториях - затратно, люди потратились и вернулись туда где есть своя недвижимость. Арендатор вернется когда будет работа, платить просто за то что живёшь в лучшей столице мира - нецелесообразно.


Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04.
А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?

у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.

Мутрий нарот поїде туди, де тихо і де є робота і доступна недорога логістика.

Дальнім пригородам Києва - хана.
Їх не врятують ні фонтани, ні їжаки з видрами
Frant
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