Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

vitaliian написав:Хомякоид написав:
Значить Київ не такий заповнений як був до 24.04.
А якщо робота у Кийові так і не зявиться або будуть платити відчутно менше ніж у Польщах?
у меня вопросов не меньше вашего... Я исхожу из того что из-за дорогой логистики жить в условных Измаилах станет овердорого и народ повалит в крупные города, туда где есть инфраструктура (больницы, школы, бассейны) и работа. Пока все заняли выжидательную позицию.
Мутрий нарот поїде туди, де тихо і де є робота і доступна недорога логістика.
Дальнім пригородам Києва - хана.
Їх не врятують ні фонтани, ні їжаки з видрами