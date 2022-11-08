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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:36

  mazurkevych написав:Развеселили насчет Измаила)
Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах.
Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем".
За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни.
В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо.
Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".

Я немного утрировал. Кум в Измаиле живёт, ни как в рейс не может уйти из-за войны. В жирные годы квартиру в Одессе купил, сделал ремонт, но так и живёт в Измаиле.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:34

  uaprofi написав:mazurkevych
а что мост через Затоку открыли или через Паланку пускают?

Через Паланку / Маяки пропускают и автобусы и личный автотранспорт.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:44

  vitaliian написав:поэтому аренда в Киеве лежит, а в сёлах полно людей

Не плутай Ірпінь та інші єпеня з Києвом.
В Києві з орендою все більш менш норм.
  vitaliian написав:На Киев как на фетиш не дрочу.

Київ тобі не світить, від слова "зовсім". Навіть "общажка" біля великої кільцевої. Не для Сеньки шапка, не для Мар,ї колготки)))
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