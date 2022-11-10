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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 08:36
mazurkevych написав:
Развеселили насчет Измаила)
Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах.
Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем".
За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни.
В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо.
Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".
Я немного утрировал. Кум в Измаиле живёт, ни как в рейс не может уйти из-за войны. В жирные годы квартиру в Одессе купил, сделал ремонт, но так и живёт в Измаиле.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:34
uaprofi написав:mazurkevych
а что мост через Затоку открыли или через Паланку пускают?
Через Паланку / Маяки пропускают и автобусы и личный автотранспорт.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:14
vitaliian написав:
потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены
Дороги в пригород були перевантажені саме мешканцями іпенівських "неохрущів", точніше, їх єврокоритами. Можливо, вони все ж пересядуть на коростенську електричку? Подумаєш, їхати не 1 годину, а 1,5 години в одному напрямку, зато дешево!
П.С. Місця в Києві і біля Києва - ще повно. Тільки ціна м2 там є і буде не такою, як в дальніх Єпенях.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 08:48
Frant написав: vitaliian написав:
потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены
Дороги в пригород були перевантажені саме мешканцями іпенівських "неохрущів", точніше, їх єврокоритами. Можливо, вони все ж пересядуть на коростенську електричку? Подумаєш, їхати не 1 годину, а 1,5 години в одному напрямку, зато дешево!
П.С. Місця в Києві і біля Києва - ще повно. Тільки ціна м2 там є і буде не такою, як в дальніх Єпенях.
Хотів якось по приколу проїхатись на міській електричці київ-сіті та подивитись, що то за "звір" такий)). Простояв на холодному НЕ ОБЛАШТОВАНОМУ пероні без лавок, більше 20 хв поза часом, вказаним за розкладом і питаю чоловіка на зупинці, в чому справа? На що отримав відповідь ніби то не новина і не можна бути впевненим ніколи, коли вона приїде. Отже так і не покатався, але я собі не уявляю через які труднощі проходять ірпенські самокатчики долаючи подібні перепони щодня та ще й прямуючи за місто. Це майже героїзм!!!
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Додано: Чет 10 лис, 2022 09:39
roberto dark написав:
Отже так і не покатався, але я собі не уявляю через які труднощі проходять ірпенські самокатчики долаючи подібні перепони щодня та ще й прямуючи за місто. Це майже героїзм!!!
как маленькие дети, у кого самокат с запасом хода 50+ км тому электричка не нужна. От моего дома до Крещатика = 25 км (трекинг выкладывал), хотя так далеко я обычно не езжу (мне туда не нужно). Моя проблема не в электричках, а в отсутствии велодорожек ПО КИЕВУ.
По Ирпеню их тоже не особо много, но там всего несколько оживленных улиц, по остальным можно ездить как угодно без какого либо риска дтп.
На холодный период было и остаётся авто.
Пригород не для нищих и не для экономии. Это другой подход к жизни. Когда взамен перенаселения и оживленной траффика под окном, получаешь расстояния и расходы с ними связанные.
Хороший самокат кстати 1-2 куе стоит.
Для экономии рекомендую комнату в коммуналке возле метро. Отопление и вода делится на всех жителей, расходов на проезд - минимум. Пофиг что очередь в сортир и неадекватные зато общительные соседи. Зато экономно и не пригород.
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vitaliian
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