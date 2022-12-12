Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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mazurkevych написав:Развеселили насчет Измаила) Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах. Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем". За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни. В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо. Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".
Я немного утрировал. Кум в Измаиле живёт, ни как в рейс не может уйти из-за войны. В жирные годы квартиру в Одессе купил, сделал ремонт, но так и живёт в Измаиле.
vitaliian написав:потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены
Дороги в пригород були перевантажені саме мешканцями іпенівських "неохрущів", точніше, їх єврокоритами. Можливо, вони все ж пересядуть на коростенську електричку? Подумаєш, їхати не 1 годину, а 1,5 години в одному напрямку, зато дешево!
П.С. Місця в Києві і біля Києва - ще повно. Тільки ціна м2 там є і буде не такою, як в дальніх Єпенях.
natika написав:Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
из-за перемещений понял, что хрущевка, хоть в центре Киева у метро, это не для меня, так как находясь там угнетается и убивается психика. При удобной транспортной развязке я бы выбрал готовый новострой с ремонтом за городом, так как старый жилой фонд с убитыми подъездами, лифтами, газонами из СССР это мрак.