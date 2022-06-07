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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:36

  mazurkevych написав:Развеселили насчет Измаила)
Откуда и когда там было "бабло" и у кого? Заперли меня в 2006 году туда "отрабатывать бюджет" как молодого специалиста в местное пароходство, за почти как 2 года из приобретений с того "бабла" разве вставил пластиковые окна на кухне и балконе и входную дверь. Офицером работал (!), хоть и младшИм. Оно разве речники в 90е могли стырить солярку или из Австрии со свалки привезти и перепродать какую-то стиралку или древний мерседес, да и то та повесть о давно канувших в лету временах.
Сейчас тоже в Измаиле не шибко совсем - при соблазнительных (по сравнении с Кийовом) ценах на помидоры и кабачки, там нет среднеоплачеваемой работы от слова "совсем".
За последние 3 месяца был в Измаиле 3 раза, последний раз 26 июля - хоть радует что есть работа по вывозке зерна оттуда в Турцию - хоть за половину от довоенной зарплаты, хоть с перспективой быть потопленным - но для небольшого к-ва моряков она есть. И вокруг этого процесса (порта) что-то еще подает признаки жизни.
В остальном полная депрессия... Однушка в Измаиле 3500 грн в аренде в центре, сколько стоит купить - не интересовался (и не знаю кому оно интересно). Делать там нечего ровным счетом, поэтому придётся собирать на прелесть в Кийове в хруще или гостинке, так как дома в Херсоне засел зольден-солдатен, цены на ЗУ идут второй строчкой после Лос-Анджелеса, а жить-то где-то надо.
Кстати, проблем со въездом в Измаил нет, как и с выездом из него - непонятно только зачем туда ехать: по дороге есть полно похожих условных "татарбунаров" и "сарат".

Я немного утрировал. Кум в Измаиле живёт, ни как в рейс не может уйти из-за войны. В жирные годы квартиру в Одессе купил, сделал ремонт, но так и живёт в Измаиле.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:34

  uaprofi написав:mazurkevych
а что мост через Затоку открыли или через Паланку пускают?

Через Паланку / Маяки пропускают и автобусы и личный автотранспорт.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:14

  vitaliian написав:потенциал пригорода в том что здесь есть свободные участки под застройку. А в Киеве уже строят в промзонах и возле магистралей. Одно дело удобства, логистика. А другое реалии. В Киеве строить уже негде. Дороги и ОТ до войны были перегружены

Дороги в пригород були перевантажені саме мешканцями іпенівських "неохрущів", точніше, їх єврокоритами. Можливо, вони все ж пересядуть на коростенську електричку? Подумаєш, їхати не 1 годину, а 1,5 години в одному напрямку, зато дешево!

П.С. Місця в Києві і біля Києва - ще повно. Тільки ціна м2 там є і буде не такою, як в дальніх Єпенях.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:55

Бесплатный коворкинг а Киеву слабо?

Завтра в Ірпінській центральній бібліотеці, що на вулиці Шевченка, 3-а, відкриється безкоштовна коворкінг-зона для тих, хто працює онлайн і кому для роботи потрібен безперебійний інтернет

Тут організовано 40 місць для роботи з ноутбуками з доступом до мережі Wi-Fi та можливістю підзарядки гаджетів в період відключення електроенергії по місту.

🕒 Коворкінг працюватиме з вівторка до п'ятниці включно з 9:00 до 17:00.

У фоє бібліотеки з понеділка до суботи включно з 9:00 до 17.00 працюватиме окремий пункт підзарядки телефонів та інших гаджетів з доступом до мережі Wi-Fi.

https://t.me/irpingrisha/13014
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:46

  natika написав:Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

из-за перемещений понял, что хрущевка, хоть в центре Киева у метро, это не для меня, так как находясь там угнетается и убивается психика. При удобной транспортной развязке я бы выбрал готовый новострой с ремонтом за городом, так как старый жилой фонд с убитыми подъездами, лифтами, газонами из СССР это мрак.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:09

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  vitaliian написав:Бесплатный коворкинг а Киеву слабо?


В Киеве и платные забиты, такой у нас бизнес климат )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:27

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Бесплатный коворкинг а Киеву слабо?


В Киеве и платные забиты, такой у нас бизнес климат )

Хоть бери в Киеве коворкинг открывай. С комнатой для детей и аниматорами. Это ж мечта, когда садик рядом с работой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:30

❗️В Ірпені на вулиці Мечникова встановлюють вікна у пошкоджених будинках - Київська ОВА

Цього тижня на двох багатоповерхівках замінюють вікна та двері. А до кінця року їх мають встановити ще у декількох багатоквартирних будинках на цій же вулиці.  

Загалом коштом державного, місцевого, а також інших джерел фінансування на Київщині вже відновили понад 550 багатоповерхівок. Ще в роботі натепер перебувають понад 250.
https://t.me/irpin_b_politik/9780?single

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:14

vitaliian

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 16 об,єктів. Зазвичай гостінки 20-22 м2. Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1409 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом, до 40 м2!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде(((
Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 10:40

Frant подружись как нибудь с головой, война в стране. Эти цифры ни о чем, когда по объективным причинам нет спроса.
vitaliian
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