RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:02

  Frant написав:vitaliian

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 16 об,єктів. Зазвичай гостінки 20-22 м2. Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1409 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом, до 40 м2!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде(((
Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:

Аргументовано.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 110111112113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10636, 10637, 10638
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106371 26011332
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 10:50
Прохожий
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15477161
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 10:20
Frant
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
1 81369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2023 13:04
kopiovadiana

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3557)
21.01.2023 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.