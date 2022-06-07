Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде((( Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром.
П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде((( Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром.
Аргументовано.
Я впевнений, що розрив в ціні нерухомості столиці і лісових Єпенів - буде зростати.