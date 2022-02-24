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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 09:02

  Frant написав:vitaliian

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 16 об,єктів. Зазвичай гостінки 20-22 м2. Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1409 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом, до 40 м2!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде(((
Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:

Аргументовано.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:47

  Investor_K написав:
  Frant написав:vitaliian

Ти рахувати вмієш? Арифметику знаєш?
Давай порівняємо, що можна купити за ціною до 30 000 в Києві - 16 об,єктів. Зазвичай гостінки 20-22 м2. Всього навсього.
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315

і в Ірпені - ціною до 30 000 - аж 1409 об,єкта!!!! Повноцінні новобудні квартири з ремонтом, до 40 м2!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде(((
Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( :mrgreen:
Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром. :roll:

Аргументовано.

Я впевнений, що розрив в ціні нерухомості столиці і лісових Єпенів - буде зростати.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:15

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Але і те, і те буде падати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:55

  Investor_K написав:Але і те, і те буде падати.

100%.

Вже падає. Повним ходом.
З 24.02.2022.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:16

  Investor_K написав:Але і те, і те буде падати.

Матір божія!
Нерухомості в Єпенях - вивалюється на ринок все більше і більше!

Ірпінь, сегмент до 30 000 дол - вже 1 685 об'єкти!

https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

Гостінки в Києві - 13 шт, ціною до 30 000 дол. Меньше, ніж тиждень назад:

https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... _id=112315


Народ з Прикиївських Єпенів - масово вертається або хоче повернутись в Київ.
Свіже повітря, гіпсові фонтани, лісові чагарники - вже не мотивують публіку.
Хочеться ближче до цивілізації і меньше платити за бензин. :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 січ, 2023 13:29, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:20

  Frant написав:
  Investor_K написав:Але і те, і те буде падати.

Матір божія!
Нерухомості в Єпенях - вивалюється на ринок все більше і більше!


Ріпінь, до 30 000 дол - 1 685 об'єкти!

https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

Гостінки в Києві - 13 шт, ціною до 30 000 дол:


Я б запропонував розглядати лише квартири готові. Заплатив - і живи.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:21

  Investor_K написав:Я б запропонував розглядати лише квартири готові. Заплатив - і живи.

В основному в базі готові об,єкти.
В будь якому разі, співвідношення фактично 1:100 - багато чого говорить, де краще жити.
Сегмент до 30 000 - вартість хорошого житла в райцентрах.

Тобто багато супер-пупер квартир в Прикиєвських Єпенях - оцінюються ринком за ціною нерухомості райцентрів. За 20 років проживання в Прикиївських Єпенях і щоденної їзди власним авто - витрати грошей на дорогу і автомобіль - дорівнюють вартості 1к, 2к "хрущовської" квартири в Києві. Невже нарот навчився рахувати гроші????

Ірпінь, сегмент 30 000 - 50 000. Всього 4102 об,єкта.
Це вартість київських "хрущовок" або зовсім бюджетних новобудів.


https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 січ, 2023 12:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:24

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  Frant написав:Тобто багато супер-пупер квартир в Прикиєвських Єпенях - оцінюються ринком за ціною нерухомості райцентрів.


Так воно і є.
Investor_K
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  #<1 ... 110111112113
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