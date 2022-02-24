Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде((( Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром.
П.С. Тижень назад - було 15 і 1384 об,єктів. Процесс йде((( Тому реальність зовсім не така, як думають деякі кадри і кадриси. Локація править бал(((( Ринок Єпенів - посипався, швидко і надовго. Як осіннє листя під вітром.
Аргументовано.
Я впевнений, що розрив в ціні нерухомості столиці і лісових Єпенів - буде зростати.
Народ з Прикиївських Єпенів - масово вертається або хоче повернутись в Київ. Свіже повітря, гіпсові фонтани, лісові чагарники - вже не мотивують публіку. Хочеться ближче до цивілізації і меньше платити за бензин.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 січ, 2023 13:29, всього редагувалось 4 разів.
Investor_K написав:Я б запропонував розглядати лише квартири готові. Заплатив - і живи.
В основному в базі готові об,єкти. В будь якому разі, співвідношення фактично 1:100 - багато чого говорить, де краще жити. Сегмент до 30 000 - вартість хорошого житла в райцентрах.
Тобто багато супер-пупер квартир в Прикиєвських Єпенях - оцінюються ринком за ціною нерухомості райцентрів. За 20 років проживання в Прикиївських Єпенях і щоденної їзди власним авто - витрати грошей на дорогу і автомобіль - дорівнюють вартості 1к, 2к "хрущовської" квартири в Києві. Невже нарот навчився рахувати гроші????
Ірпінь, сегмент 30 000 - 50 000. Всього 4102 об,єкта. Це вартість київських "хрущовок" або зовсім бюджетних новобудів.