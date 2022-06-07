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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:30

Amethyst на момент никакой. тем у кого лёгкие повреждения ремонтируют за счёт города, по остальным что обещают не знаю.

В Ірпені відремонтовано 380 багатоповерхових і 120 приватних будинків – Маркушин
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/887905.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:32

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vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16632
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
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  #<1 ... 111112113114
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