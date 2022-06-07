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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лют, 2023 18:30
Amethyst
на момент никакой. тем у кого лёгкие повреждения ремонтируют за счёт города, по остальным что обещают не знаю.
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vitaliian
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Додано: Сер 01 лют, 2023 22:32
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16632
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2095 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
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