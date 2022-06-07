Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
Зробити для тебе в Excel графіки/діаграми сегментації цін нерухомості Ірпеня? З кроком 10 000 дол? Щоб ти власними очима побачив/ла, що пропозиції дорогого сегмента - зменшуються, а дешевого - зростають? Це свідчить про зменшення середньої ціни об,єкта, між іншим. Нагадую: 30 000 дол. - ціна гостінки/смарта на околиці Києва. Навіть "хрущовки", які ти ненавидиш - коштують дорожче.
Ох, я забув - ти ж не тямиш в цифрах, вони для тебе, як японські ієрогліфи для американця!
vitaliian написав:чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой
Нерухомість - не ковбаса і не автомобіль. Некоректне порівняняя. Порівнюй краще з шубами чи колготками. І почитай про баланс попиту/пропозиції в ринковій економіці
Frant написав:пропозиції дорогого сегмента - зменшуються, а дешевого - зростають?
правильно люди объелись эконом жилья и не хотят жить в цоколях. Поэтому появились квартиры по 100куе, о которых 10лет назад даже сумасшедший не мечтал. Ты открыл Омерику что эконом упадет? Сравни цену киевского хруща и ирпенского они почти сравнялись. А до войны разница была 1,5р. И кто больше потерял. Ку-ку?