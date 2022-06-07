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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:30

Amethyst на момент никакой. тем у кого лёгкие повреждения ремонтируют за счёт города, по остальным что обещают не знаю.

В Ірпені відремонтовано 380 багатоповерхових і 120 приватних будинків – Маркушин
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/887905.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:32

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53

Цікаві події відбуваються в Ірпені.
Попит на дешеві новобудні квартири - все більше і більше(((((((
  Frant написав:21.01.2023 Ірпінь - ціною до 30 000 - 1409 об,єкта

02.02.2023 Вже 1772 об,єкти!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:00

Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:05

  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

Зробити для тебе в Excel графіки/діаграми сегментації цін нерухомості Ірпеня?
З кроком 10 000 дол? :mrgreen:
Щоб ти власними очима побачив/ла, що пропозиції дорогого сегмента - зменшуються, а дешевого - зростають?
Це свідчить про зменшення середньої ціни об,єкта, між іншим.
Нагадую: 30 000 дол. - ціна гостінки/смарта на околиці Києва.
Навіть "хрущовки", які ти ненавидиш - коштують дорожче. :mrgreen:

Ох, я забув - ти ж не тямиш в цифрах, вони для тебе, як японські ієрогліфи для американця!
  vitaliian написав:чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой
Нерухомість - не ковбаса і не автомобіль. Некоректне порівняняя. Порівнюй краще з шубами чи колготками. І почитай про баланс попиту/пропозиції в ринковій економіці :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:34

  Frant написав:пропозиції дорогого сегмента - зменшуються, а дешевого - зростають?
правильно люди объелись эконом жилья и не хотят жить в цоколях. Поэтому появились квартиры по 100куе, о которых 10лет назад даже сумасшедший не мечтал. Ты открыл Омерику что эконом упадет? Сравни цену киевского хруща и ирпенского они почти сравнялись. А до войны разница была 1,5р. И кто больше потерял. Ку-ку?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:31

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лют, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:37

  vitaliian написав:Зображення
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За тиждень будете мати можливість спілкування з цього питання.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:42

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 02 лют, 2023 16:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:46

  Investor_K написав:За тиждень будете мати можливість спілкування з цього питання
так и живём... немного общения и снова разлука.
vitaliian
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