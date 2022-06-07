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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56

  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59

  vitaliian написав:
  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.

48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01

Amethyst я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokmn ... QM4re.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tse ... PZN7a.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08

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vitaliian
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