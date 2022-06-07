Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59
48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01
Amethyst я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08
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