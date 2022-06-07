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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
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beee
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56
beee написав:
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59
vitaliian написав: beee написав:
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
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Amethyst
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:42
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vitaliian
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