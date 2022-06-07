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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
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beee
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56
beee написав:
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59
vitaliian написав: beee написав:
vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
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Amethyst
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01
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Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:42
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:36
vitaliian написав:Frant
чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
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yama
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:38
я вибачаюсь , Я вірю в ЗСУ . Люди не допускають повторення бойових дій на території Ірпіня ? Київ точно не візьмуть, але небезпека отримати обстріл з РСЗО ...
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 03 лют, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:47
yama написав: vitaliian написав:Frant
чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
Великий асортимент товару на ринку ірпіньської нерухомості не тому, що попит високий.
Навпаки, нарот з Єпенів масово переїхав в Європу, Америку або Київ.
Тому порожні квартири виставлені на продаж.
З кожним місяцем їх все більше.
vitaliian написав:Amethyst
я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.
"Мама, я не обісрався, ні! То шоколад в трусах, і пахне він французьськими парфумами!"
Якщо ти хочеш розвиватись, вивчай математику, фізику, хімію, інженерією. Державну мову, в кінці кінців.
Постити фото пінопластових єпенятників, зроблені до того ж дешевим телефоном з вигорівшою матрицею - не має жодного відношення до розвитку.
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Frant
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:51
Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?
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Frant
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