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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56

  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59

  vitaliian написав:
  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.

48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01

Amethyst я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokmn ... QM4re.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tse ... PZN7a.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
это вид из другого ЖК, но парк тот же
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:42

Гостомель

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:36

  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:38

  Frant написав:Цікаві події відбуваються в Ірпені.
Попит на дешеві новобудні квартири - все більше і більше(((((((
  Frant написав:21.01.2023 Ірпінь - ціною до 30 000 - 1409 об,єкта

02.02.2023 Вже 1772 об,єкти!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

я вибачаюсь , Я вірю в ЗСУ . Люди не допускають повторення бойових дій на території Ірпіня ? Київ точно не візьмуть, але небезпека отримати обстріл з РСЗО ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 лют, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:47

  yama написав:
  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.

Великий асортимент товару на ринку ірпіньської нерухомості не тому, що попит високий.
Навпаки, нарот з Єпенів масово переїхав в Європу, Америку або Київ.
Тому порожні квартири виставлені на продаж.
З кожним місяцем їх все більше.
  vitaliian написав:Amethyst я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.

"Мама, я не обісрався, ні! То шоколад в трусах, і пахне він французьськими парфумами!"

Якщо ти хочеш розвиватись, вивчай математику, фізику, хімію, інженерією. Державну мову, в кінці кінців.
Постити фото пінопластових єпенятників, зроблені до того ж дешевим телефоном з вигорівшою матрицею - не має жодного відношення до розвитку.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:51

Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?
Frant
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