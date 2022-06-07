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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:53
yama написав: vitaliian написав:Frant
чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:55
Frant написав:
Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?
Давай свои фото хрущей выкладывай
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:56
vitaliian написав: Frant написав:
Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?
Давай свои фото хрущей выкладывай
Гарна пропозиція. Має бути прозорість у дискусії.
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Investor_K
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:06
Investor_K написав: vitaliian написав: Frant написав:
Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?
Давай свои фото хрущей выкладывай
Гарна пропозиція. Має бути прозорість у дискусії.
Київ - не тільки "хрущі".
Так само, Ірпінь - не тільки "неохрущі".
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Frant
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:07
Frant написав:
"Мама, я не обісрався, ні! То шоколад в трусах, і пахне він французьськими парфумами
тебя рано выпустили из бана. Хоть памперс есть?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лют, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:07
vitaliian написав: yama написав: vitaliian написав:Frant
чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?
наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.
До тебе дійшло, чому в Ірпені так багато квартир продається?
Їх власники живуть в Європі та Америці, і хочуть продати своє житло.
Попит все меньший, до речі.
75% ринку Ірпеня - квартири до 50000 дол. Ціна київського "хруща" без ремонта.
Діаграму я в пнд виставлю.
Жир закінчується у населення. І ти, як "неріелтор" - чудово це знаєш.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 лют, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:10
Frant написав:
Київ - не тільки "хрущі".
название ветки шевеля губами прочитать осилишь? если нет, попроси кого то.
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vitaliian
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